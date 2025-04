Jordi Meeus over geel in Gent-Wevelgem: "Schatte de bocht verkeerd in, kaart is niet onterecht"

Jordi Meeus sprintte zondag naar de 9e plek in Gent-Wevelgem, maar de snelle man van Red Bull-Bora-Hansgrohe verliet de Vanackerestraat niet zonder bestraffing. Hij kreeg een gele kaart voor een val die hij had veroorzaakt eerder in de koers.

Gisteren bevestigde de UCI nog eens expliciet in een persbericht dat Jordi Meeus een gele kaart had gekregen voor een valpartij die hij had veroorzaakt in Gent-Wevelgem.

Meeus wilde plaatsen winnen aan de binnenkant van een bocht naar links, maar ging te roekeloos tekeer. Hij bracht zichzelf en enkele collega's ten val.

"Als je de beelden ziet, was die gele kaart niet onterecht", legt hij 3 dagen later bij de start van Dwars door Vlaanderen uit.

"Die actie die ik doe, gebeurt vaker in een klassieke koers, maar die valpartij was ongelukkig."

"Hoe het gebeurd is? Het was heel hectisch omdat we de eerste keer richting de Baneberg gingen. Dat is een belangrijk punt in de koers."

"Ik probeerde, net zoals iedereen, nog een paar posities op te schuiven. Maar ik schatte de bocht wat verkeerd in, zoals iedereen in die groep."

"Daardoor remden ze voor mij ook al harder dan normaal. Ik kwam aan met iets te veel snelheid."