Sturm Graz en Real Sociedad tanken vertrouwen voor Europese duels tegen Club Brugge en Anderlecht

En de Belgische landskampioen, die zijn openingswedstrijd in het kampioenenbal verloor tegen Dortmund, is alvast gewaarschuwd. Sturm Graz verstevigde in de Oostenrijkse Bundesliga zijn leidersplaats met 1-2 op bezoek bij BW Linz.

Ook Anderlecht staat donderdagavond om 18.45 uur tegenover een ploeg met vertrouwen. Real Sociedad haalde in La Liga met 3-0 uit tegen Valencia, met doelpunten van Takefusa Kubo en Orri Oskarsson.

Real Sociedad staat wel pas 12e in de Spaanse competitie met 8 punten. Het kon zijn eerste opdracht in de Europa League ook niet winnen tegen Nice (1-1).

Union komt donderdag om 21 uur ook in actie in de Europa League tegen het Noorse FK Bodø Glimt, dat morgen nog in actie komt in de Noorse Eliteserien. De Brusselaars proberen wraak te nemen voor de nederlaag tegen Fenerbahçe.