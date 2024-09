VIDEO - Masterclass in het kwadraat: Cole Palmer scoort 4 goals in 20 minuten tegen Brighton

Gezien, Gent? Chelsea is alvast opgewarmd voor de confrontatie in de Conference League van volgende week. In eigen huis kwam het na een slap begin helemaal onder stoom dankzij een weergaloze Cole Palmer. De middenvelder scoorde 4 parels in een mum van tijd. Gelukkig staat de Engelsman niet op de Europese lijst en moet Gent niet daveren als het onderstaande beelden bekijkt.