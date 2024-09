Kampioen Roeselare moet diep gaan om nederlaag af te wenden in vijfsetter tegen Achel

Na de nederlaag in de Supercup is kampioen Roeselare ook maar net aan een eerste nederlaag in de competitie ontsnapt. Ook Aalst had een vijfsetter nodig tegen Borgworm.

Tegen Borgworm kon Roeselare in zijn seizoensopener maar net setverlies vermijden. In zijn eerste thuiswedstrijd tegen Achel lukte dat niet.

De Limburgers waren na een lange rit naar West-Vlaanderen extra gemotiveerd tegen de landskampioen. Het uitvallen van hoofdaanvaller Jippe Schroeven op het einde van de 3e set was evenwel een stevige domper voor de bezoekers.

Toch kon Achel de 2-0-achterstand in sets nog helemaal uitwissen. Felix Baumann verwerkte de mentale domper het snelst en hij trok de 3e set over de streep met 2 aces op een rij.

In de beslissende 5e set leek Roeselare helemaal in de penarie te zitten bij een 6-10-achterstand. Toch kon het na de verloren Supercup tegen Menen een tweede nederlaag nog afwenden. Basil Dermaux trok met 2 aces in de slotfase de kampioen over de streep. Hij maakte de tweede setbal af voor 15-13 in de beslissende set.

Roeselare staat voorlopig nog op kop, maar dreigt die morgen kwijt te spelen. Ook Aalst heeft 5 punten bij elkaar gesprokkeld na een vijfsetter tegen Borgworm. Het draaide een 0-2-achterstand in sets nog om in een zege.