Nieuwkomer Antwerp betaalt leergeld en kan ook in Gent geen vuist maken

Brabo Antwerp heeft ook in zijn tweede wedstrijd na zijn terugkeer op het hoogste niveau geen set kunnen winnen. De Antwerpenaren hadden een te hoge foutenlast op bezoek bij Gent en gingen met een logische 3-0 de boot in.

Qua scorend vermogen bij momenten de evenknie van Gent, maar een te hoge foutenlast nekt de nieuwkomer. Of in andere woorden: Antwerp betaalt leergeld cash in zijn tweede competitiematch.

Gent legde een goede opslagdruk aan de dag tegen het jonge team vol Belgen. Daar had Antwerp alle moeite mee. Een schril contrast met de standvastigheid in verdediging en variatie in aanval die de thuisploeg aan de dag kon brengen.

Antwerp kon wel zijn hart ophalen dat het in de laatste set 20 punten ontfutselt van Gent - inclusief een ace en 12 aanvallende punten. Toch zijn de cijfers duidelijk: 18-25, 15-25 en 20-25.