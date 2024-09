Goedbewaard, maar pijnlijk geheim: Delfine Persoon bokste met afgescheurde kruisband: "Frustrerende avond"

Het indrukwekkende verband rond haar rechterknie voorspelde al niet veel goeds en haar mobiliteit was niet zoals we van haar gewoon zijn. Achteraf verklapte de 39-jarige Delfine Persoon voor de camera van Focus & WTV in Fayetteville dat haar kruisband af was. Maar ze hield het geheim, omdat ze er zich niet achter wou wegsteken. "Een 6-tal weken geleden ging ik door mijn knie. De voorste kruisband van mijn rechterknie was af. We zijn langsgegaan bij dokter Tampere in Delta Roeselare. Die zei dat een operatie nodig was met 4 tot 6 maanden revalidatie." "Dat wou ik niet, want ik wilde deze kamp doen. Hij heeft me dan heel goed begeleid zonder operatie met kinesitherapie. Ik ben heel dankbaar voor de begeleiding." "We hebben mijn knie versterkt om toch te kunnen boksen, maar zonder brace ging het niet." Haar knie speelde haar parten. "Ik kreeg 2 keer een schokje in de eerste ronde. De 2e keer ging ik bij een slag door mijn knie. Ze telden me, maar dat was niet van de slag, wel door mijn knie."

De avond werd dus helemaal niet wat ze ervan verwacht had. Door een gekloven wenkbrauw mocht ze van de ringdokter niet meer voortboksen.



"Hiervoor was ik niet naar hier gekomen. Zeker na zo'n voorbereiding. We waren al van maart bezig, de kamp werd meermaals verzet. Om dan na zo'n lange voorbereiding zo'n korte kamp te doen, dat is frustrerend."



"Ik voelde me heel goed. Maar ik heb nog niet eens kunnen tonen wat ik kan, want ik ben sowieso al een heel trage starter. Ik wist dat zij een zware punch had, dus moest ik de eerste ronden voorzichtig zijn."



"Het plan was om na de vierde ronde wel druk te steken en proberen over te nemen, Die kans heb ik niet gehad. Ik voelde dat haar punch in de 3e ronde al minder werd."



"Ik heb wel iets kunnen tonen, maar zeker niet alles. Dat is frustrerend."



Ze voelde meteen dat het mis was met haar oog. "Het bloed liep zo rap door mijn oog. Het ging misschien wel moeilijk zijn om nog door te boksen. Maar het is wat het is."



De organisatoren van de kamp spraken al van een rematch. "We zullen zien, ik zit met die knie. Ik ga me nu snel laten opereren. Na de revalidatie is het zien of we nog een kans krijgen. Die zou ik verdienen, maar krijgen is iets anders."