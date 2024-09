Delfine Persoon loopt oogblessure op, wereldtitelkamp stopgezet in 4e ronde zonder winnaar

De langverwachte wereldtitelkamp tussen Delfine Persoon (39) en de Amerikaanse Alycia Baumgardner (30) is door de ringdokter stopgezet in de 4e ronde. Onze landgenote had bij een botsing tussen de hoofden een snee in haar rechterwenkbrauw opgelopen. De wedstrijd in Fayetteville (VS) eindigt onbeslist, Baumgardner mag haar WBC- en IBO-titel bij de superveders houden.

Delfine Persoon keek al lang uit naar de kamp die het orgelpunt moest worden van haar carrière. Ze stapte wel met een indrukwekkend verband rond haar rechterknie in de ring, wat haar mobiliteit wat leek te hinderen. Achteraf bleek dat Persoon 6 weken geleden haar voorste kruisband afscheurde, maar ze wou niet weten van opgeven.



In de VS en met 3 Amerikaanse juryleden wist Persoon dat ze met een knock-out of toch een enorm overwicht moest uitpakken. Die suprematie kwam er niet.



Deels te wijten aan de snelheid en kracht van Baumgardner, die haar eerste kamp in 14 maanden bokste na een dopingbeschuldiging.



Op het eind van de eerste ronde dwong de meer explosieve Baumgardner (15-1, 7 knock-outs) met een linkse hoek Persoon (49-3, 19 knock-outs) ertoe om met beide handschoenen het canvas te raken. Hoewel de Belgische duidelijk oké was, telde de scheidsrechter toch tot 8. Het was de enige knockdown van de partij.



Persoon, bekend om haar niet aflatende vechtlust, kon scoren met lange, rechtse slagen rechtdoor in de tweede en derde ronde, maar Baumgardner hield goed stand.



Het was hard tegen onzacht. Met nog 45 seconden op de klok in de vierde ronde botsten ze stevig op elkaar met hun hoofden. Persoon schreeuwde het meteen uit en greep naar haar wenkbrauw.



De scheidsrechter legde de kamp stil en liet de wonde van Persoon onderzoeken. de ringdokter oordeelde dat die te ernstig was om nog voort te vechten. Daar was Persoon niet mee akkoord. Maar er was geen ontkomen aan: de partij eindigde op onbeslist.



