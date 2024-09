Delfine Persoon mag toch nog voor de wereldtitel boksen: "Ze bleef me ontwijken, maar mijn droom komt uit"

di 17 september 2024 18:39

"Eindelijk!" Het gevoel bij Delfine Persoon is duidelijk: volgende week vrijdag, op 27 september, stapt onze landgenote in de VS in de ring tegen Alycia Baumgardner. De wereldtitel bij de Super Featherweights staat op het spel. "Ik denk dat mijn tegenstander gehoopt had dat ik zou stoppen", legt ze uit.

Het boksverhaal van Delfine Persoon krijgt eind volgende week dus nog een hoofdstuk. Het is een verhaallijn waar Persoon al heel lang op zat te azen. "Hier wacht ik al 4 jaar op", deelt Persoon haar enthousiasme. In Fayetteville kampt ze op 27 september tegen Alycia Baumgardner voor de WBC-titel bij de supervedergewichten. "We dachten dat de kans nooit meer zou komen, maar eindelijk is het zover. Dit is een droom die uitkomt." Al blijft Persoon meteen ook "realistisch". "Ik geef mezelf 50 procent. Ik ben al bestolen geweest en deze kamp is in de VS tegen een Amerikaanse en met 3 Amerikaanse scheidsrechters." "Op punten winnen wordt sowieso moeilijk, maar mijn vechtlust blijft overeind. Ik probeer er alles uit te halen."

Baumgardner is 30 jaar, net geen 10 jaar jonger dan Persoon. "Dat leeftijdsverschil zal zeker een rol spelen." "Op fysiek vlak doe ik niet onder, maar zij is explosief, heeft goeie punch en haar directe rechtse is heel gevaarlijk. Daar moet ik voor opletten, want ik kan op een counter lopen." "Ik ben meer de sloper met mijn klein hamertje. Als je dat blijft doen, zo zegt mijn coach, dan brokkelt de muur af. Mijn techniek blijft dus gelijk: werken, werken en werken."

Delfine Persoon.

Nieuwe voordeur

Delfine Persoon wordt dus beloond voor het lange wachten. Al jaren stond de kamp in de sterren geschreven, maar met de nodige controversiële zetten werd de tête-à-tête meer dan eens afgeblazen. "Of zij bewust zo lang gewacht heeft? Daar ben ik zeker van. We zijn al 2 jaar de officiële uitdager. Ik denk dat zij gehoopt had dat ik zou stoppen. Op mijn leeftijd doen nog weinig boksers door." "Mijn trainer is naar Mexico en Tasjkent moeten gaan. Daar heeft hij met zijn vuist op de tafel geslagen, want we kregen de kans niet. Ze bleef me ontwijken, maar dankzij mijn coach krijg ik deze kans." Is Persoon zeker dat de kamp doorgaat? "We hebben onze vliegtickets al gekregen en dat is al veel." "Het zijn niet de beste reisroutes met enkele overstappen, maar ik denk dat de kamp er wel komt. We zullen vooral moeten opletten dat we onze centen krijgen."

Je mag nooit zeggen dat het je laatste wedstrijd wordt, maar ik moet eerlijk zijn. Stilaan is het tijd voor de jeugd. Delfine Persoon