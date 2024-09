Krijgt Delfine Persoon eerlijke kans in langverwachte wereldtitelkamp? "Sommige juryleden hebben nu al mening"

Delfine Persoon mag vrijdagavond in de VS boksen om de wereldtitel in de WBC en IBO-klasse bij de supervedergewichten. Bokskenner Alain Van Driessche en boksster Femke Hermans blikken in Sporza Daily vooruit op de kamp tegen Alycia Baumgardner.

39 is Persoon intussen, maar toch boezemt ze de tegenstand nog steeds angst in. "Delfine heeft een reputatie", zegt Femke Hermans. "Zij is een stoomtrein: eens op gang, is ze nog zeer moeilijk te stoppen."

Nochtans zijn veel boksliefhebbers wel fan van Persoon. "Delfine is een publiekslieveling. Iedereen wil haar tegen de besten van de wereld zien. Maar de besten van de wereld willen Delfine niet zien. En al zeker niet in de ring. Delfine heeft te weinig financiële ruggensteun en in de ring is ze te gevaarlijk."

"Als het op punten aankomt, is het altijd een moeilijk verhaal. Zelf mag ik daarover niet klagen, want ik heb al 4 keer een titel genomen op punten. Maar die twijfel is er wel altijd. Je weet dat dat erbij hoort als bokser. En ik ben zeker dat Delfine er alles aan zal doen om de titel mee te pakken."

"Het gevecht is in Amerika en dan zijn Amerikaanse juryleden goedkoper. Ik boks in november zelf in Amerika om de wereldtitel en ik heb naast een Amerikaans jurylid ook een Belgisch jurylid gevraagd. Maar ik ben de wereldkampioen, dan kun je ook wat extra druk zetten. Als uitdager heb je wat minder te zeggen."

Een bokskamp in Amerika, tegen een Amerikaanse en met een voltallig Amerikaanse jury. Hoe fair is dat? "Je kunt je daarover vragen stellen, maar het draait allemaal om geld," legt Femke Hermans uit.

Baumgardner moet qua uithouding dan misschien wel onderdoen voor persoon, haar bijnaam luidt wel "The Bomb". "Ze is van het explosieve type. Een heel krachtige dame", weet Alain Van Driessche, die ook fijntjes opmerkt dat Baumgardner een dopingverleden met zich meesleurt.

"Het gaat overduidelijk moeten zijn, of een knock-out", beaamt Femke Hermans. "Maar dat is ook wel de kracht van Delfine. Zij is als een hamer, die blijft gewoon kloppen. En zij kan die slagen ook aanhouden. Als Baumgardner in de val trappen om te willen meeboksen, dan maakt Delfine zeker een heel grote kans."

Wat is er nodig voor Delfine Persoon om in het hol van de leeuw die wereldtitel te veroveren? Toch maar een knock-out om meteen zeker te zijn?

"Ze is betrapt geweest op het gebruik van steroïden vorig jaar. Hoe dat allemaal rechtgetrokken is, is schrijnend. Na een jaar kwam WBC tot de conclusie dat het niet opzettelijk was, een volslagen belachelijk statement. Voor de overtreding die zij begaan heeft, krijg je hier 4 tot 8 jaar schorsing. Maar in de VS dus niet."

En dus mag "The Bomb" vrijdag toch gewoon vechten tegen Delfine Persoon, die zal moeten opletten voor de rechter van Baumgardner. "Zij is echt een powerpuncher. En die rechtse stoot van haar is echt zeer krachtig", waarschuwt Hermans.

"Maar met Delfine ben je nooit klaar", is Van Driessche optimistisch. "Met haar wilskracht heeft ze al veel tegenstanders parten gespeeld. Baumgardner zal Persoon echt moeten stoppen als ze wil winnen. En anders zal ze moeten rekenen op 3 juryleden die ziende blind zullen moeten geweest zijn."

Toch weer die jury.