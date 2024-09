Anderlecht baalt na 4 op 15: "Bij Genk valt het kwartje wel goed, bij ons nog niet"

Anderlecht wacht al sinds half augustus op een overwinning in de competitie. Ook tegen Dender lukte het niet, ondanks een reeks kansen in het slot. "We hebben voldoende kansen gecreëerd om de wedstrijd naar ons toe te trekken", baalde interim-coach David Hubert.

De Europese boost hielp niet om Anderlecht ook in de competitie weer te lanceren. Het liep tegen een 4e gelijkspel op een rij aan.

"Ik denk dat we niet goed genoeg beginnen", zegt Hubert. "In de eerste helft is het te slap, waardoor het een open wedstrijd wordt. Toch slagen we er met een goede individuele actie nog in om de 0-1 te scoren."

Het doelpunt van Edozie volstond niet voor de volle buit. "We moesten op de juiste manier uit de kleedkamer komen, maar het was weer te slap. Twee keer hebben we de kans om met een professionele fout de aanval af te stoppen, twee keer doen we het niet. En dan maakt de aanvaller van Dender het goed af."

"Dat zijn zaken die we hadden besproken en die opgelost moesten zijn", aldus Hubert. "Op het einde gooien we nog alle offensieve troeven erin. We hebben nog voldoende kansen gecreëerd om de wedstrijd naar ons toe te trekken, maar eerst de paal, dan offside ..."

"Het schort aan efficiëntie. Alles was er om de drie punten te pakken, maar we doen onszelf tekort. We maken soms niet de juiste keuzes en daar moeten we aan werken. Dat kan ons verdiende punten opleveren."