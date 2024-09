Het vierde gelijkspel op een rij: Anderlecht kan ook op Dender niet winnen na afgekeurde goal in slotminuut

Anderlecht, waar kersvers papa Dreyer de uitgevallen Amuzu verving, had het aanvankelijk heel lastig met het fysieke voetbal van Dender. Al in de eerste minuut was het zweten toen Fila van dichtbij duikend over kopte.



Tegen een stug Dender boekte paars-wit amper vooruitgang. Tot op het halfuur Edozie wel heel ver mocht oprukken met de bal aan zijn voet. Vanaf de flank kwam hij naar binnen om in de korte hoek raak te schieten. Sardella miste na prachtig samenspel met Verschaeren even later de kans op 0-2.



De thuisploeg sloeg terug met een kopbal van Scheidler, voor het eerst in de basis. Coosemans kon de kopstoot van de Fransman nog net tegen de paal tikken. De doelman had daarna wel de hulp van Simic nodig om een bal van de lijn te halen.



Na de pauze drukte Dender opnieuw het gaspedaal in. Een knappe aanval met Hens als aangever had meer verdiend dan de zwakke afwerking van Nsimba. Scheidler toonde hoe het wel moet en joeg zijn knal regelrecht de kruising in.



Interim-coach Hubert schudde zijn team opnieuw wakker met een drievoudige wissel. Vazquez knikte meteen een enorme kans naast en miste ook oog in oog met Verrips. Tussendoor bluste Gonçalves een brandje in de zestien en hobbelde een poging van Dendoncker tegen de paal.



Op het doorregende veld van het Dender Football Complex werd het nog ploeteren in het slot. Oratmangoen schoot recht op de borst van Coosemans, maar het slotakkoord was voor Anderlecht. Na een nieuwe misser van Vazquez dacht Dolberg de matchwinnaar te worden. Er werd echter gevlagd en gefloten voor offside van pineut Vazquez.