Rode Duivels lokken nog steeds groot publiek: Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk uitverkocht

De duivelsgekte dood en begraven? Niet als je de ticketverkoop van de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk bekijkt. Het Koning Boudewijnstadion is helemaal uitverkocht om de Belgen aan te moedigen tegen hun angstgegner.

In Frankrijk moesten de Rode Duivels nog hun meerdere erkennen in onze zuiderburen. In eigen huis mogen onze landgenoten op 14 oktober rekenen op de onvoorwaardelijke steun van een vol huis.

Ook voor de clash tegen topland Italië is een gegeerd duel. De Belgische voetbalbond laat weten dat er nog maar enkele tickets beschikbaar zijn.

België staat voorlopig derde in hun groep met drie punten, na een zege tegen Israël