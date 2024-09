Geen Kylian Mbappé tegen België? Franse superster sukkelt met hamstringblessure

Gisteren zorgde Kylian Mbappé nog voor blije gezichten in Madrid, vandaag zullen die eerder gefronst zijn.



Mbappé lag met een heerlijk doelpunt aan de basis van de 3-2-overwinning tegen Alaves, voor Mbappé al zijn 5e doelpunt voor Real. Al werd het op het einde nog spannend. Alaves kwam van 3-0 terug naar 3-2 in de laatste 5 minuten van de wedstrijd.



Dat was toen al zonder Mbappé. Hij werd in de 80e minuut naar de kant gehaald door Carlo Ancelotti op vraag van de Franse superster zelf, die iets voelde aan zijn linkerbeen. Na de wedstrijd vertelde Ancelotti dat de blessure van zijn goudhaantje wel meeviel.



Maar vandaag brachten onderzoeken aan het licht dat Mbappé kampt met een hamstringblessure aan zijn linkerbeen. Over de ernst van de blessure en de duur van het herstel werd niets meegedeeld.



Mbappé zal meer dan waarschijnlijk de derby tegen Atletico Madrid missen dit weekend en ook de wedstrijden met Frankrijk in de Nations League zouden wel eens in het gedrang kunnen komen.



Op 10 oktober neemt Frankrijk het op tegen Israël. 4 dagen later komt Frankrijk op bezoek bij de Rode Duivels. Met of zonder Mbappé? Het zou alvast een wereld van verschil zijn.