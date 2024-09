Onze reporters verkennen WK-parcours in gietende regen: "Echt iets voor Lotte Kopecky, niet alleen voor klimmers"

Wie Zwitserland zegt, zegt bergen, maar Maarten Vangramberen weet dat niet alleen de pure klimmers dit weekend kans maken op de wereldtitel in Zürich. Dat merkt hij tijdens een parcoursverkenning met onze vliegende reporter Bavo Mortier (die het traditionele sprintje wint).

De regen komt met bakken uit de hemel, maar dat houdt Maarten Vangramberen en Bavo Mortier niet tegen. Met z'n tweeën verkennen ze de lokale WK-omloop van 26,8 kilometer in en rond Zürich. De vrouwen moeten die zaterdag 4 keer volledig fietsen, de mannen zullen hem zondag 7 keer temmen.

"De steilste klim van allemaal", puft Maarten Vangramberen. "Het begin is niks, maar daarna wordt het steiler en steiler met een strook van 200 meter en een stijgingspercentage van 13 procent."

Het venijn van de WK-omloop zit niet in de staart, wel in de kop. Al snel doemt de Zürichbergstraße op.

In de Zürichbergstraße ligt de steilste klim.

"De klim is iets minder steil dan die in de Zürichbergstraße. Echt iets voor tijdritklimmers zoals Remco Evenepoel ."

"Er zit nog een heel steil, maar klein stukje in. Na 250 kilometer zal die flink pijn doen", weet hij.

Na twee pittige klimmetjes volgt een glooiend stuk op een plateau in de natuur rond Zürich.

In het groen rond Zürich ligt een klein, maar heel steil stukje.

In de laatste kilometers koersen de deelnemers langs het Meer van Zürich. Om het WK te beslissen met een sprintje?

"Het WK in Zürich schotelt de renners en rensters een zwaar parcours voor, maar niet alleen voor klimmers of klimsters", concludeert Maarten Vangramberen.

"De klassieke renners maken zeker ook een kans op de wereldtitel, mannen zoals Mathieu van der Poel."

"Wout van Aert is er helaas niet bij. Jammer, want dit was echt iets voor hem."

Bij de vrouwen krijgt Lotte Kopecky een mooie kans om haar wereldtitel te verlengen. "Dit is het perfecte parcours voor haar", heeft Vangramberen gemerkt.

"Ze kan in de regen koersen, ze kan solo winnen en ze is de snelste sprint."

"Dit is echt iets voor Kopecky", sluit Vangramberen de WK-verkenning af.