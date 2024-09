Nieuw Belgisch wielerfeest op komst? Brussel topkandidaat om straks WK wielrennen 2030 binnen te halen

Een belangrijke dag voor het Belgische wielrennen. De internationale wielerunie UCI beslist vandaag op een congres in Zürich over de gaststad van het WK wielrennen in 2030. Brussel is topkandidaat om, negen jaar na Leuven, dat WK binnen te halen, ter ere van de 200e verjaardag van België.

De beelden van de Leuvense mensenmassa in 2021 zitten nog in ieders geheugen gegrift. Het vorige WK wielrennen op Belgische bodem was een volksfeest van ongeziene omvang. Vandaag, drie jaar later, is de kans groot dat ons land het WK straks opnieuw mag organiseren.

Brussel is topkandidaat om vrijdagnamiddag het WK wielrennen van 2030 toegewezen te krijgen op het UCI-congres in het Zwitserse Zürich. Onze hoofdstad diende vorig jaar als eerste zijn kandidatuur in en beschikt over een sterk bid.

Het WK zou kaderen binnen de 200e verjaardag van het land België. Het zou de elfde keer zijn dat ons land het WK wielrennen mag organiseren, nog nooit diende de hoofdstad als decor.