Aan welk parcours denkt Flanders Classics voor WK 2030 in Brussel? "We kijken naar hoogtemeters in onze hoofdstad"

In 2030 zal ons land weer in de ban van de regenboog zijn. Brussel is dan de gaststad van het WK wielrennen en Flanders Classics is de organisator van het WK in onze hoofdstad. "We weten al min of meer hoe de stadslus er kan uitzien en waar de finish kan liggen, maar dat moet nog gevalideerd worden."

9 jaar na Leuven 2021 komt het WK weer thuis. "Het is een unieke gelegenheid om het WK weer naar België te halen", licht Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, toe. Volgens Van Den Spiegel kwam Wouter Vandenhaute, (niet-uitvoerend) Anderlecht-voorzitter en eigenaar van Flanders Classics, met de suggestie op de proppen, waarna het voorstel "omarmd" werd door de Brusselse burgemeester. "De Belgische federatie was een van de 5 oprichters van de Internationale Wielerunie UCI. Dat zal een van de redenen zijn waarom onze kandidatuur gekozen is en het WK 2021 heeft mondiaal natuurlijk een diepe indruk nagelaten bij de UCI." Ons land bestaat bovendien in 2030 200 jaar, een extra factor om dat feest op te vrolijken met een WK. Andere kandidaten wisten dan ook vrij snel hoe laat het was. "Dat er geen tegenkandidaten waren? Als je een sterke bid hebt zoals Brussel, dan is het heel moeilijk voor andere steden om zich daar tegen af te zetten. Ik denk dat zij daarom gekozen hebben voor andere jaren." 2030 is nog ver verwijderd, maar de krijtlijnen - denk aan de periode - zijn uitgetekend. "De data liggen vast en het tijdstip zal vergelijkbaar zijn met dit jaar. Enkel voor de Super WK's in 2027 en 2031 wordt daar van afgeweken." "We krijgen vandaag al veel vragen waarop we nog geen volledig antwoord hebben. We weten wel al min of meer hoe de stadslus er kan uitzien en waar de finish kan liggen, maar dat moet nog gevalideerd worden. We zullen de komende maanden wel tipjes van de sluier kunnen lichten."

Flanders Classics ziet in Remco Evenepoel "de ideale ambassadeur".

Inclusief verhaal met meerdere regio's

Het gespreksonderwerp ligt op die manier op tafel: aan welk parcours denkt organisator Flanders Classics? "Vlaamse en Waalse passages zijn de bedoeling, ja." "We willen dit WK zo breed mogelijk laten dragen. Brussel zal het epicentrum zijn met de stadslus, maar er zijn nog tijdritten en veel andere categorieën. Die puzzel zijn we nu aan het leggen." "Er is een sterk engagement vanuit de stad Brussel, maar we willen er een inclusief verhaal van maken. We willen er veel regio's en steden bij betrekken."

We zijn flandriens in hart en nieren en het Belgische wielrennen staat voor selectieve parcours. We kijken naar de hoogtemeters in onze hoofdstad. Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics)