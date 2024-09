Brussel zet 200e verjaardag van België in de verf met organisatie van WK wielrennen in 2030

9 jaar na het WK wielrennen in Leuven mag ons land het wereldkampioenschap opnieuw organiseren. De Internationale Wielerunie UCI heeft de organisatie in 2030 aan Brussel gegeven. Het is een sportieve bonus ter ere van de 200e verjaardag van België.

Brussel was topkandidaat om op het UCI-congres in het Zwitserse Zürich verkozen te worden en dat is ook gebeurd. Onze hoofdstad diende vorig jaar als eerste zijn kandidatuur in en beschikte over een sterk bid.

De beelden van de Leuvense mensenmassa in 2021 zitten nog in ieders geheugen gegrift. Het vorige WK wielrennen op Belgische bodem was een volksfeest van ongeziene omvang. Vandaag, drie jaar later, is er opnieuw witte rook.

Julian Alaphilippe kroonde zich in 2021 tot wereldkampioen in Leuven.

Brussel organiseerde de Grand Départ van de Tour de France in 2019. Er was dan ook weinig overtuigingskracht nodig. "Die Tourstart is een echte troef geweest voor ons imago."

"Leuven 2021 was fantastisch. Je krijgt altijd heel mooie beelden en een WK is goed voor het imago. Wij zagen onze kans voor 2030. Normaal is zoiets onmogelijk, want het komt te snel na het vorige WK. Maar de UCI begrijpt dat deze datum symbolisch is voor ons land."

"We zijn blij voor Brussel en voor ons land", reageert Brussels burgemeester Philippe Close. "België is een wielerland met veel topsporters en veel fans."

Het is ook de bedoeling om Vlaanderen en Wallonië te engageren voor dit WK. "Het is een kans voor iedereen. We hopen dat het federale niveau en de gemeenschappen dit WK zullen steunen."

De Stad Brussel heeft een budget van 10 miljoen euro vrijgemaakt. "Dat is veel geld, maar het is een mondiaal topsportevenement. Nu is het aan organisator Flanders Classics om de partners en stakeholders te overtuigen. Maar we zijn op de goeie weg en we willen tonen dat we kunnen samenwerken."

Premier Alexander De Croo stelt dat "het wielrennen thuiskomt". "Als er één land is waar de wielersport leeft, dan is het wel ons land. Het is opmerkelijk dat we 9 jaar na Leuven weer kunnen organiseren, maar niemand kan dat zoals wij dat doen."