Flanders Classics schuift met voorjaarskoersen: Ronde van Limburg op woensdag, Brabantse Pijl naar vrijdag

Limburg organiseerde midden september nog het EK wielrennen en krijgt in 2025 dus een plek in de Vlaamse voorjaarspiekperiode.

Maar in 2025 wordt de koers tussen Leuven en Overijse 2 dagen later ingepland: niet op woensdag, wel op vrijdag. We kennen de opvolger van Benoît Cosnefroy dus 2 dagen voor de Amstel Gold Race.

Met de Brabantse Pijl wordt traditioneel de brug gemaakt van de kasseiklassiekers naar de heuvelkoersen. De klassieker in Vlaams-Brabant wordt al jaren georganiseerd in de week tussen Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race.

Dylan Groenewegen was dit jaar de snelste in de Ronde van Limburg.

Flanders Classics noemt de wissel "geen wereldnieuws", maar wel "de belangrijkste verschuiving in de voorjaarskalender in het voorbije decennium". Het bedrijf van CEO Tomas Van Den Spiegel organiseert de Ronde van Limburg en de Brabantse Pijl en vanaf 2025 zit ook de Amstel Gold Race in hun portefeuille.

"Een eerste reden voor de verandering is de Ronde van het Baskenland, die langer duurt dan vroeger. Voor die types kwam de Brabantse Pijl soms te vroeg."

"De laatste jaren sloegen meer en meer renners die koers over. Organiseren op vrijdag is dan een logische oplossing. Dat is niet uitzonderlijk, kijk naar de E3 Harelbeke 2 dagen voor Gent-Wevelgem."

"De tweede reden is dat we in navolging van het EK in Limburg op zoek waren naar een betere oplossing voor wat we daar opgebouwd hebben. De vrijgekomen woensdag biedt dan mogelijkheden."

"We voegen er een mooie wedstrijd aan toe. De Ronde van Limburg krijgt inderdaad een mooie upgrade. De koers zat op pinkstermaandag, maar die datum wisselt elk jaar en dat was moeilijk voor de planning, zeker ook voor de teams. Nu is er duidelijkheid en we gaan uit van een veel beter deelnemersveld."

Hoe definitief is de wissel? In 2026 staat een hervorming van de wielerkalender in de steigers. "Er is nog veel onduidelijkheid. Die hervorming wil niet zeggen dat er heel veel gesleuteld hoeft te worden. Je kan ook spelen met de categorieën van de wedstrijden."

"Wij hebben vooral gekeken hoe we onze wedstrijden kunnen verankeren in het Vlaamse voorjaar. Het is de bedoeling om dat zo te houden na 2025."