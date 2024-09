Een laatste lacune is weggewerkt: vrouwenpeloton krijgt in 2025 eigen versie van Milaan-Sanremo

De goeie voornemens krijgen eindelijk een concreet resultaat: in 2025 staat Milaan-Sanremo op de kalender van het vrouwenpeloton. De Italiaanse voorjaarsklassieker hield lange tijd de boot af, maar op dezelfde dag van de mannen stormen volgend voorjaar ook de vrouwen af op de Via Roma.

Zowat elke voorjaarskoers heeft tegenwoordig ook een wedstrijd voor vrouwen, maar Milaan-Sanremo was de vreemde eend in de bijt. De Italiaanse voorjaarsklassieker had nog geen vrouwelijke evenknie, maar La Primavera omarmt nu toch het moderne wielrennen.

Lange tijd was de datum een sta-in-de-weg voor organisator RCS. Daags na Milaan-Sanremo staat traditioneel de Trofeo Alfredo Binda op het programma, de oudste klassieker bij de vrouwen.

Er is nu een compromis gevonden met die prestigieuze koers. De Trofeo Binda verhuist en wordt een weekje vroeger georganiseerd, op de dag van Milaan-Sanremo krijgen we dus een koers voor mannen én vrouwen.

Lotte Kopecky en haar collega's zullen wel geen marathon van bijna 300 kilometer moeten afhaspelen.

Er wordt gekozen voor een beperkte versie langs de Italiaanse Riviera. Genua wordt (wellicht) de startplaats, de finale blijft identiek met de Cipressa en de Poggio als scherprechters op weg naar de Via Roma.

Hoewel de lijsten van de WorldTour al in juni werden goedgekeurd door de UCI, krijgt Milaan-Sanremo toch nog het hoogste label toegekend door de internationale wielerfederatie.