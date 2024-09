Gert Verheyen bespreekt de favorieten en Belgische kansen in de Europa League: "Vrees dat het geen lang verhaal wordt"

Vanavond wordt de 2e Europese competitie op gang getrapt. In de vernieuwde Europa League komen met Anderlecht en Union 2 Belgische clubs in actie. Gert Verheyen schat hun kansen in en vertelt welke ploegen hij als de topfavorieten beschouwt. "De Europa League is moeilijker te voorspellen dan de Champions League."

Een week na de Champions League is het de beurt aan de Europa League. Uitzonderlijk wordt de eerste speeldag gespreid over 2 dagen door het nieuwe format.



Dat ploegen in de Europa League spelen, wil volgens Gert Verheyen bij het bespreken van de favorieten wel zeggen dat ze vorig seizoen "in de eigen competitie mislukt zijn".



"Anders zit je daar niet", ziet Verheyen. "Maar ik kom bij de favorieten dan toch uit bij ploegen als Porto, Tottenham, Bilbao en Frankfurt. Ik zou ook Manchester United durven zeggen, maar als je die in de competitie ziet, dan denk je toch dat dat niet kan."



"Er is voor mij niet echt een ploeg die erboven uitspringt. De Europa League is ook moeilijker te voorspellen dan de Champions League. De Champions League wordt door iedereen au serieux genomen, maar de vraag is in hoeverre ploegen uit de Premier League, de Bundesliga en La Liga de Europa League serieus nemen."



"In de eindfase is dat wel het geval, want dan wordt het ineens belangrijk. Maar de aanloop naar die eindfase dikwijls niet."