Spits uit Guinee-Bissau en rechtsback van 40 miljoen: breken deze 5 talenten door in de Europa League?

De Europa League bulkt van het talent. Met gevestigde Europese waarden en wat kleinere clubs krijgen er ook veel jonge talenten hun kansen. Wij belichten hieronder 5 talenten die wel eens voor peper en zout kunnen zorgen in de Europa League.

Rome Jayden Owusu-Oduro (AZ)

20 jaar is Rome Jayden Owusu-Oduro, maar hij is dit jaar wel de onbetwiste doelman het AZ van trainer Maarten Martens. Samen met de hele ploeg doet de Nederlander van 1m90 het uitstekend in de Eredivisie.



AZ staat namelijk 2e op 2 punten van de ongeslagen leider PSV. Owusu-Oduro moest zich in 5 wedstrijden nog maar 2 keer omdraaien. Daarmee is hij statistisch gezien voorlopig de beste doelman uit de Eredivisie.



Trekt hij samen met AZ de goede lijn door in de Europa League?

Jorrel Hato (Ajax)

Bij Ajax gaat het momenteel minder goed, al ligt dat niet aan Jorrel Hato. De 18-jarige vleugelverdediger kwam enkel op speeldag 1 niet in actie, maar speelde nadien wel 3 keer de volle 90 minuten.



Als verdediger was hij al goed voor een doelpunt en 2 assists. De marktwaarde van het Amsterdamse jeugdproduct wordt geschat op 30 miljoen euro.



Ook vorig jaar was Hato al een vaste waarde in het elftal van Ajax. Tegen AZ was hij zelfs al eens kapitein. In het seizoen 2022/2023 maakte Hato zijn debuut op 16-jarige leeftijd.

Archie Gray (Tottenham Hotspur)

Meer dan 40 miljoen euro heeft Archie Gray Tottenham gekost. De 18-jarige Engelsman maakte vorig jaar in de Engelse tweede klasse het mooie weer bij Leeds als rechtsachter en centrale middenvelder, waardoor hij verkozen werd tot beste belofte van het seizoen.



De Engelse clubs stonden in de rij voor hem en de jonge Engelsman koos voor een avontuur bij Tottenham. Dit seizoen moet Gray voorlopig nog genoegen nemen met een statuut als invaller. Hij kwam nog maar 31 minuten in actie in de Premier League.

Tommaso Baldanzi (AS Roma)

Groot van gestalte is hij niet, maar er wordt hem wel een grote toekomst voorspeld. Tommasso Baldanzi genoot zijn opleiding bij het bescheiden Empoli, maar sinds februari komt hij uit voor AS Roma. De Romeinen betaalden 10 miljoen euro voor de 21-jarige Italiaan.



De aanvallende middenvelder krijgt meestal zijn kans als invaller. Dit seizoen wist hij al één keer te scoren en gaf hij al een assist.



Vooral bij de Italiaanse jeugdploegen is Baldanzi goed bij schot. In 5 wedstrijden bij de U21 scoorde hij 4 keer. Op zijn eerste cap bij de nationale ploeg is het wel nog wachten.



Met AS Roma ontvangt Baldanzi donderdag Athletic Bilbao. Die wedstrijd kan je bij ons bekijken.

Djú Franculino (Midtjylland)