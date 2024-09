Eeuwige vluchter Thomas De Gendt is nu renner af: "Ik zou het allemaal opnieuw doen zoals het gelopen is"

Op zijn 38e snijdt Thomas De Gendt na een fraaie wielercarrière een nieuw hoofdstuk van zijn leven aan, met zijn wielerpensioen. "Het is wel raar dat het nu de laatste keer is dat je gekoerst hebt", vertelt De Gendt aan Sporza.

"Om eerlijk te zijn, had ik 2 nachten geleden plots een paniekaanval omdat ik geen contract heb volgend jaar. Ik werd ineens wakker. Ik moest mezelf toch even geruststellen dat het in orde is voor volgend jaar."

"Het is wel raar dat het nu ineens de laatste keer is dat je gekoerst hebt en dat je nu zo goed als vrij bent om alles te kiezen", vertelt De Gendt. "Je hoeft niet meer te gaan trainen. Dat is wel een rare vaststelling."

"Ex-renner Thomas De Gendt", moeten we vanaf nu zeggen. En dat is toch even wennen, niet het minst voor De Gendt zelf. Na onder meer 500 ritten in alles samen 25 grote rondes - 9x Tour, 6x Giro en 10x Vuelta - mag de eeuwige aanvaller eindelijk de benen laten rusten.

De Gendt kan nu terugblikken op een prachtige carrière. Zijn talloze kilometers in de aanval staan in het collectieve wielergeheugen gegrift. Het leverde hem onder meer prestigieuze zeges op op de Stelvio en de Mont Ventoux en ook een 3e plaats in de Giro én de bergtrui in de Vuelta.

"Ik heb ook wel de gele trui gedragen in Parijs-Nice en de Dauphiné. Maar die bergtrui, die heb ik echt gewonnen. Dat was een van de grote doelen in mijn carrière. Het was wel de bedoeling om die in de Tour te winnen, maar dat is net iets moeilijker (lacht)."

"Hoe de fans me zullen herinneren? Dat mogen ze zelf kiezen. Ik hoop als iemand die het op zijn eigen manier gedaan heeft en er vooral zijn goesting uitgehaald heeft. Voor mij is het goed zo. Ik zou het allemaal opnieuw doen zoals het gelopen is."