Na een doelpuntenrijke heenmatch trekt Patro Eisden zondag met een krappe bonus naar Beveren in de Promotion Play-offs. De thuisploeg moet één doelpunt goedmaken om zijn droom van een terugkeer naar het hoogste niveau in leven te houden. Patro droomt op zijn beurt van een terugkeer naar eerste klasse na 64 jaar in de lagere regionen. Volg de score hier live.