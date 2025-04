LIVE: Krijgen we nog een winnaar? Union en Club Brugge houden elkaar in evenwicht

Pocognoli: "Kunnen balbezit thuis opeisen"

Sébastien Pocognoli verzet zich tegen het idee dat zijn ploeg een defensieve is: "We hebben twee spitsen, drie 'achten' op het middenveld, twee snelle flanken. In Brugge moesten we lager spelen omdat Club thuis speelde, maar dat is normaal. Thuis denk ik dat we met een technisch goede dag het balbezit kunnen opeisen en de wedstrijd kunnen domineren. Natuurlijk, als Club Brugge sterker is zullen we ons moeten aanpassen."