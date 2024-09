96.000 toeschouwers in Wembley zien Daniel Dubois Anthony Joshua tegen het canvas meppen

De poging van Anthony Joshua om zijn carrière nieuw leven in te blazen is gebotst op de zware rechter van Daniel Dubois. Voor 96.000 toeschouwers in Wembley mepte Dubois zijn landgenoot ko om zijn IBF-wereldtitel te behouden.

Boksminnend Groot-Brittannië keek al wekenlang reikhalzend uit naar het duel tussen Daniel Dubois en Anthony Joshua. Die probeert zijn bokscarrière weer op de rails te krijgen nadat hij zijn wereldtitels allemaal was kwijtgespeeld.

Maar zijn poging om de IBF-wereldtitel van Dubois te ontfutselen kreeg meteen een fikse knauw. De 96.000 toeschouwers in Wembley zagen Joshua al in de eerste ronde tegen de grond gaan.

Hij ontsnapte, maar kreeg geen poot aan de grond tegen de 27-jarige Dubois. Joshua wankelde in elke ronde, maar op een of andere manier haalde hij ronde 5. Maar daarin sloeg Dubois ongenadig toe.

Joshua incasseerde een rake rechtse en het licht ging uit. Joshua ging tegen het canvas en incasseerde zijn eerste echt knock-out (de vorige knock-out was een technische).

"Are you not entertained?", citeerde winnaar Dubois uit de film "Gladiator". "Ik ben een vechter, een gladiator tot het bittere einde. Mijn carrière is een echte rollercoaster en dit is het verhaal van mijn redding en ik zal niet stoppen tot ik mijn volledige potentieel kan benutten."

Hoe het vervolg van de carrière van Joshua eruit zal zien, is moeilijk in te schatten.