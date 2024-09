Recordinternational John-John Dohmen (36) bevestigt afscheid bij Red Lions: "Extreem dankbaar"

John-John Dohmen heeft vrijdag zijn afscheid bij de Red Lions aangekondigd. De 36-jarige recordinternational was erbij vanaf het begin van de gouden generatie Belgische hockeyers. De Spelen in Parijs blijken nu zijn laatste wapenfeit. "Ik heb ongelooflijke momenten beleefd."

"Het heeft me meer gegeven dan ik erin heb gestopt. Ik heb de wereld rondgereisd, de pyramides gezien, de Chinese Muur, ik heb in olympische stadions mogen lopen, sportlegendes ontmoet, een wereldrecord gebroken ..."

Geheel onverwacht is het afscheid van John-John Dohmen niet. De 36-jarige recordinternational liet in aanloop naar de Olympische Spelen al doorschemeren dat hij na Parijs een punt zou zetten achter zijn carrière bij de Red Lions.

"Bedankt aan iedereen voor deze buitengewone momenten. Bedankt aan mijn generatiegenoten die zo hebben volhard ondanks de teleurstellingen. Ik wens al het beste aan de toekomstige generaties die de eer hebben om het Belgische shirt te mogen dragen. Maak me trots!"



Dohmen debuteerde in 2007 als 19-jarige middenvelder bij de Red Lions. Hij was erbij op de Spelen van 2008 in Peking, waar de gouden generatie Belgische hockeyers zichzelf lanceerde.



Dohmen werd met België wereldkampioen in 2018 en olympisch kampioen in 2021 in Tokio. De recordinternational zwaait af met 481 caps en 63 doelpunten op zijn teller.