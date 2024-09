Jo Van Hoecke wordt Topsportmanager bij Gymfed: "Dankbaar voor het vertrouwen"

Bij de Gymfed moet Jo Van Hoecke "voortbouwen aan een stabiele en duurzame topsportomgeving op lange termijn", laat de Vlaamse turnfederatie weten.

"Ik ben enthousiast om in mijn rol als Topsportmanager mee te kunnen werken aan de uitbouw van een inspirerende omgeving, waarin onze beste talenten optimaal begeleid en ondersteund worden in functie van maximale prestaties", reageert Van Hoecke op zijn aanstelling.

"In dit proces focussen we op het ontwikkelen van zelfregulerende gymnasten tot het hoogst mogelijke niveau, het bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en het opbouwen van menselijk kapitaal. Ik kijk er naar uit om de verdere stappen in dit traject te zetten en ben dankbaar voor het vertrouwen dat de Gymfed en Sport Vlaanderen mij geven."

"De afgelopen periode hebben we essentiële stappen gezet in de verdere ontwikkeling van onze organisatie", klinkt het bij de Gymfed. "We hebben het vertrouwen dat Jo zal voortbouwen aan een stabiele en duurzame topsportwerking en dat we samen met de volledige omkadering onze gemeenschappelijke doelen kunnen realiseren."

Van Hoecke heeft zijn roots in de gymnastiek, zowel als turner als trainer. De laatste 3 jaar was hij aan de slag als topsportcoördinator aan de Topsportschool in Gent. In die functie was hij al nauw betrokken bij de totale begeleiding van de beloftevolle gymnasten.