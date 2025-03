2 keer gevallen, toch 2 finales: Derwael toont flitsen van klasse bij terugkeer - "Al ben ik fysiek nog niet in orde"

Het begin van een zorgeloos seizoen? Nina Derwael was sinds haar race tegen de klok naar de Olympische Spelen niet meer competitief, maar vrijdag maakte onze landgenote haar rentree in de DTB Pokal in Stuttgart. Een comeback met wisselend succes: hoewel ze twee keer viel, kwalificeerde ze zich zowel aan brug als op balk voor de finale. "Een prestatie die in lijn lag met de verwachtingen", klonk het.