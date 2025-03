"Haar stem is helemaal hees": Nina Derwael leidt jong team met "hoopgevend" voorbeeld

236 dagen na haar olympische finale in Parijs is Nina Derwael opnieuw in competitie getreden in Stuttgart. Met haar "hoopgevende" prestatie gaf ze het goede voorbeeld aan het jonge team, zag commentator Inge Van Meensel. "Ze hebben nog 3 jaar om te bouwen richting de Spelen van Los Angeles in 2028."

Hoewel ze twee keer viel van de brug en de balk, kon Nina Derwael zich in haar eerste wedstrijd na de Olympische Spelen wel plaatsen voor de twee toestelfinales in de DTB Pokal in Stuttgart.

Perfect was het nog niet, maar dat had de olympische kampioene van 2021 zelf ook niet verwacht. "Als je zolang geen competitie hebt gedaan, is het voor iedereen wennen. Ook voor Nina Derwael", zag Inge Van Meensel.

"Competitiestress, wedstrijdomstandigheden ... dat kan je niet nabootsen op training. Dit had ze dus echt wel nodig. Je zag ook dat ze wat conditie miste. Ze trapte echt op haar adem tijdens die brugoefening. Je moet in topconditie zijn om zo'n brugoefening in haar tempo en ritme af te werken."

Een ideale voorbereiding heeft Derwael ook niet achter de rug. "Ze is wat ziek geweest en haar opa is onlangs overleden, dus dat was emotioneel ook zwaar."

"Maar ik zag toch heel mooie lijnen. Het was niet trekken en sleuren zoals ik in het verleden weleens bij haar zag toen ze terugkeerde na een lange tijd out. Dat vond ik wel hoopgevend en ik denk dat Nina op de goede weg is richting het EK, het eerste grote moment voor haar eind mei in Leipzig."