Dennis Praet: "Er zijn gesprekken geweest met Anderlecht, maar Antwerp was concreter"

Er waren ook geruchten over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht. "Daar zijn ook gesprekken mee geweest, maar Antwerp was concreter", stelt Praet.

De voormalige Anderlecht-speler keert na acht jaar in het buitenland terug naar ons land. "Het was een goed moment om terug naar België te komen", zegt hij.

In het Bosuilstadion is Dennis Praet voorgesteld als kersvers speler van Antwerp.

Dennis Praet koos pas helemaal aan het einde van de transferzomer voor Antwerp.

"Persoonlijk had ik wel nog de ambitie om in een top 4- of top 5-competitie in het buitenland te spelen", zegt hij, "maar dat moest dan wel het juiste project zijn, en dat is er niet gekomen. Ik had geen zin om ergens tegen de degradatie te vechten."

Familieleden en vrienden die hem misschien liever bij Anderlecht zagen, reageerden volgens Praet niet negatief.

"Ze zijn vooral blij voor mij dat ik een goede nieuwe ploeg vond", zegt hij.

"Blij dat ik weer in België speel ook. Ik krijg veel meer vragen voor tickets dan toen ik in het buitenland speelde (lacht)."