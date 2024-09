Anderlecht moet in Noorwegen een achterstand ophalen in de Champions League

De groepsfase van de Champions League is nog lang niet binnen voor de Anderlecht-vrouwen. De Belgische kampioen verloor zijn heenmatch in de laatste voorronde. Valerenga, de Noorse kampioen, won op de Heizel met 1-2.

Grijpt Anderlecht ook dit jaar naast de Champions League? Vålerenga Fotball is de tegenstander in de tweede en laatste voorronde en de Noorse kampioen was klaarwakker bij zijn visite aan het Koning Boudewijnstadion. Na een kwartier stond het al 0-2 voor de bezoekers.

Anderlecht maakte dankzij Vatafu na een halfuur wel de aansluitingstreffer, maar hoewel paars-wit een helft met z'n elven tegen 10 Noren mocht spelen, viel de gelijkmaker niet. Onder meer de lat versperde RSCA de weg.

Volgende week staat de return op het programma. De groepsfase gaat begin oktober van start.