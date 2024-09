Red Panthers verliezen hun architect: hoofdcoach Raoul Ehren dient ontslag in en trekt naar Nederland

Vorige week trok het Nederlandse vrouwenteam plots aan de mouw van topcoach Raoul Ehren. De Panthers en de bond voelden de bui toen eigenlijk al hangen.



Enkele dagen later blijkt de vrees terecht: Ehren verlaat de Belgische hockeyvrouwen en keert terug naar zijn thuisland. Daar krijgt hij de olympische kampioenen onder zijn hoede.

Maar dat Nederland zomaar de trainer van de Panthers afsnoept, daar heeft de Belgische bond weinig begrip voor. "We zijn erg teleurgesteld over de manier waarop dit is verlopen", was de duidelijke reactie van CEO Serge Pilet.

"Als werkgever is het ingewikkeld om iemand tegen zijn zin te houden. We hebben jarenlang een vertrouwensrelatie met onze Nederlandse collega's opgebouwd, maar deze situatie betekent voor ons een breuk in dat wederzijdse vertrouwen."

Toch laat de bond zich niet meteen van de wijs brengen. "Van onze kant activeren we onze contacten om een nieuwe bondscoach van wereldklasse te vinden, die het team naar nog grotere hoogten zal brengen", klonk het nog.

"Tegelijk bedanken we Raoul Ehren voor het geleverde werk, dat onze Red Panthers naar hun huidige derde positie op de wereldranglijst heeft gebracht."

Ehren leidde de Panthers ook naar zilver op het EK vorig jaar. Op de Spelen in Parijs werden de Belgische hockeyvrouwen onder zijn leiding vierde.