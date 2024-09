Hoogspringtopper Mahoetsjich: "Soms denk ik aan stoppen, maar dan zie ik mezelf weer als ambassadeur van Oekraïne"

ma 16 september 2024 14:55

Afgelopen weekend was het sterren tellen op de Memorial Van Damme. Sportweekend sprak met eentje ervan: de 22-jarige Oekraïense Jaroslava Mahoetsjich won het hoogspringen. "Ik hou van de Belgische wafels en chocolade!", kent ze ons land goed. Ze woont dan ook al 1,5 jaar in Heusde-Zolder.

De Europese, wereld- en olympische kampioene verbeterde in juli het wereldrecord: na 37 jaar verdween de 2,09 meter van de Bulgaarse Stefka Kostadinova van de tabellen, Mahoetsjichs 2,10 meter kwam in de plaats.



Vrijdagavond won de Oekraïense die donderdag haar 23e verjaardag viert, in Brussel met 1,97 meter. Ze heeft een speciale band met ons land. Sinds de oorlog in Oekraïne kan ze niet meer trainen in eigen land, sinds 1,5 jaar is Heusden-Zolder haar thuisbasis.



"Soms denk ik: nee, ik wil met alles stoppen en teruggaan naar Oekraïne. Maar ik vertegenwoordig mijn land en wil voor mijn landgenoten presteren en hen goeie herinneringen geven."



2024 is een topjaar voor Mahoetsjich: op de Diamond League in Parijs sprong ze 2,10 meter. "Toen ik die hoogte haalde, voelde ik: ik kan nog hoger en nog hoger."



"Het voorbeeld is Mondo Duplantis." Het Zweedse polsstokfenomeen doet centimeter per centimer bij zijn wereldrecord. Eind augustus in Polen brak hij voor de 10e keer het WR, voor de 3e keer in 2024. Duplantis ging over 6,26 meter.

Mijn voorbeeld is Mondo Duplantis. Toen ik hem zag, wist ik dat het kon: je eigen wereldrecord verbeteren. Jaroslava Mahoetsjich

"Toen ik hem bezig zag, wist ik dat het kon. Je kan springen en je eigen wereldrecord verbeteren."



Een maand later werd ze - ook in Parijs - olympisch kampioene. "Parijs is natuurlijk een van mijn favoriete plekken na die prestaties. Jawel, Jaroslava heeft het goed gedaan in Parijs", lachte ze over zichzelf in de derde persoon.



Iedereen sprak bij de Spelen over de slaapzak die ze tijdens de competitie rond zich had. Waarom? "Voor mij is het gewoon relaxatie voor de sprongen. Ik lig, ontspan, kijk naar de wolken en denk aan mijn volgende sprong."



Ze omhelst haar sterrenstatus: "Ik ben tevreden dat een Oekraïens meisje als ik geschiedenis schrijft in de atletiek. Ik ben heel trots op mijn wereldrecord."



Ondanks de oorlog huldigde president Zelenski alle olympische medaillewinnaars van zijn land. "Dat was fantastisch, dat hij in deze moeilijke tijden toch de tijd vond om ons te zien en te feliciteren."