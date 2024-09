Memorial Van Damme: Geen toptijden door de koude, wel meetingrecord voor Duplantis

Deel één van de 48e Memorial Van Damme heeft geen opmerkelijke prestaties opgeleverd. Aan de typische sfeer lag het zeker niet, maar de koude gooide wel roet in het eten. Een wereldrecordpoging voor Mondo Duplantis zat er dan ook niet in, toch slaagde het Zweedse fenomeen erin om zijn eigen meetingrecord scherper te stellen.

Ook in het discuswerpen sneuvelde het meetingrecord. Niet wereldrecordhouder Mykolas Alekna, maar Matthew Denny zet met 69,96 meter de nieuwe standaard in Brussel neer.

"Ik voelde me niet goed en de koude hielp ook niet. Ik ben heel moe, maar ik ben er toch in geslaagd om een fantastisch seizoen op een mooie manier af te sluiten. Ik ben heel blij met die 6,11 meter", klonk het bij de Zweed.

Als decor voor de Diamond League-finale wordt de Memorial Van Damme dit jaar voor het eerst gespreid over twee dagen. De eerste avond begon bij amper 12 graden, toen al was duidelijk dat het moeilijk zou worden om topprestaties te leveren.

Ben Broeders kon voor eigen volk zijn ontgoochelende Spelen doorspoelen. Een verbetering van zijn Belgisch record zat er niet in, maar met een seizoensbeste van 5,82 meter werd hij wel fraai derde, na Duplantis en Karalis. "Na de Spelen doet dit heel veel deugd. Ik had dit toch wel een beetje nodig. Ik voel me heel goed dit jaar, maar het is er niet helemaal uitgekomen. Derde in de Diamond League-finale is iets om trots op te zijn. Met die 5,82 meter heb ik ook mijn kwalificatie voor het WK van volgend jaar op zak."

"Ik heb dit jaar hard gewerkt en dat werpt zijn vruchten af. Het voelde zalig. Het is superleuk om zo af te sluiten. Vijfde worden is boven de verwachtingen."

Jochem Vermeulen gooide opnieuw hoge ogen op de 1.500 meter. In 3'32"15 snelde ook hij naar de vijfde plek. De kers op de taart na een jaar waarin hij zilver pakte op het EK in Rome én het Belgisch record verbeterde.

"Hier vijfde worden is een mooie afsluiter van een heel goed en constant seizoen. Ik heb dit jaar een mooie stap gezet, met het Belgisch record als hoogtepunt. Er zit nog meer in en dat ga ik volgend jaar laten zien."

"Ik had dit eigenlijk niet verwacht, want ik ben twee dagen ziek geweest. Op training voelden de benen ook niet fantastisch, maar ik wou de fans vandaag bedanken met een mooi resultaat. Het volle stadion gaf ook extra energie."

Voor de meeste atleten is de Memorial Van Damme de afsluiter van een lang en zwaar seizoen. Toch hadden enkele Belgen duidelijk nog wat reserves in de tank. Isaac Kimeli dook op de 5.000 meter nog maar eens onder de 13 minuten en finishte in een sterk deelnemersveld knap als zesde in 12'58"16, slechts anderhalve seconde boven zijn persoonlijk record.

Schitteren in zijn allerlaatste race zat er niet in voor Kevin Borlée. In een speciaal voor hem georganiseerde afscheidswedstrijd moest hij vrede nemen met de laatste plaats. De 400m-loper zet een punt achter zijn carrière en dat viel hem duidelijk zwaar.

"Het was een moeilijk jaar, maar ik ben blij dat ik mijn carrière hier kon afsluiten. Het was geen makkelijk dag, ik wist dat het nu voorbij is. Ik heb altijd alles gegeven en hoop dat ik jongere atleten heb kunnen inspireren."

Ook Hanne Claes koos de Memorial Van Damme voor de laatste race van haar carrière. In een extra 400m-race kreeg ze met Sydney McLaughlin-Levrone straf gezelschap.



De Amerikaanse wereldrecordhoudster op de 400 meter horden won overtuigend in 49"11. Geen persoonlijk record, daar was het te koud voor. McLaughlin-Levrone liep zelfs in lange broek. Claes finishte in haar laatste race als zesde in 52"03, Helena Ponette werd zevende in 53"08.

"Het is heel speciaal om voor eigen publiek af te sluiten", klonk het ook bij Claes. "Het is een heel lang seizoen geweest, ik ben ook wel blij dat het gedaan is. Het voelt vreemd dat ik nu in oktober niet opnieuw ga opbouwen. Ik ben blij met wat ik nog heb kunnen laten zien."

Rani Rosius mocht het sprintersgeweld trotseren op de 100 meter. Na een sterke start kon ze haar snelheid niet vasthouden en werd ze uiteindelijk negende en laatste in een matige 11"37.

In de finale van de 400 meter mocht Jonathan Sacoor de Belgische eer hooghouden, maar een toptijd zat er ook voor hem niet meer in. Hij werd 6e in 45"93.

Ook Léa Bayekula mocht in het Koning Boudewijnstadion genieten van de aanmoedigingen van het Belgische publiek. De tweevoudige paralympische kampioene op de 100 en 400 meter bedankte met winst op de 800 meter (T54).