18-jarig klimtalent ondersteunt Lotte Kopecky op het WK: wie is Lore De Schepper?

Lore De Schepper verraste al in april met winst in de GP Chambéry na een lange solo.

Lotte Kopecky weet welke rensters haar mee aan een tweede wereldtitel moeten proberen te helpen. De meest opvallende naam in de Belgische selectie bij de vrouwen? Lore De Schepper, 18 jaar en bijna exact tien jaar jonger dan Kopecky. Opvallend, maar ook weer niet, want de Mechelse is zeker bergop veelbelovend. “Lore is een type renster dat we niet veel zien in België, we zijn heel blij met haar.”

Lore De Schepper zette haar kandidatuur voor het WK kracht bij in de Ronde van de Toekomst vorige maand. Daar won ze de proloog en werd ze derde in de eerste rit. “Dat ze die proloog won, heeft ons toch verrast”, zegt bondscoach Ludwig Willems. “Ze toonde zich al in het langere klimwerk, maar het was afwachten hoe ze het zou doen in zo’n korte, krachtige en explosieve inspanning.” Jammer genoeg kon ze de Toekomstronde niet afwerken, want ze moest ziek opgeven op de derde dag. De oorzaak is intussen gevonden, vertelt de renster zelf. “Hoogstwaarschijnlijk was dat een allergische reactie op arachideolie die in het avondeten van het hotel zat.”

"Klimmen is het leukste"

De Schepper moest uitzieken en keerde vorige week terug in de Ronde van Romandië. Daar behaalde ze meteen haar eerste top 10-plaatsen in de WorldTour en werd ze ook negende in het eindklassement. Het parcours van de Zwitserse driedaagse lag haar dan ook uitstekend. “Ik zie klimmen zeker als mijn grootste talent en vind het ook het leukste om te doen”, zegt De Schepper. “Wie mijn voorbeeld is? Dan misschien Kasia Niewiadoma, want zij koerst aanvallend en is ook een klimmerstype.” “Lore is nog maar twee jaar echt aan het fietsen, maar reed zich, vooral als klimster, meteen in de kijker”, vult bondscoach Willems aan. “Dat type renster zien we niet veel in België, we zijn dus heel blij met haar.” Willems is er dan ook zeker van dat De Schepper op het WK iets kan betekenen. “Het is mooi dat ik als 18-jarige mee mag en die kans krijg om Lotte te helpen”, zegt de renster zelf. Wel vindt ze het jammer dat er geen aparte koers voor beloften is bij de vrouwen, “maar vanaf volgend jaar wel, zo heb ik toch begrepen.”

Vaarwel, veldrijden

De Schepper is volop bezig aan haar doorbraak op de weg, maar misschien ken je haar al van het veldrijden. Vorig seizoen bijvoorbeeld werd ze Belgisch kampioene bij de beloften. “Ik ben inderdaad begonnen in het veld, bij de jeugdploeg van Sven Nys. Maar ik wist al vrij snel dat de weg me beter lag. Ik bleef beide disciplines combineren, maar nu gaat de focus volledig naar het wegwielrennen.”

Jolien D'hoore is zeker één van de redenen dat ik bij AG wil blijven. Ik vind het heel goed hoe zij alles aanpakt, en ook de sfeer is top.

Ze hoopt wel dat ze de tijd krijgt om zich verder te ontwikkelen in de achtergrond. “En dan over een paar jaar wil ik me echt tonen. Als klassementsrenster misschien, al moet ik nog uitzoeken waarin ik echt kan uitblinken.”

Dat is ook het advies van Ludwig Willems. “De eerste jaren moet ze het rustig aanpakken, met een niet té vol programma en zo kan ze rustig groeien. Maar dat weten ze bij haar team ook wel.”

Haar team, dat is AG Insurance – Soudal, met onder meer ploegleidster Jolien D'hoore. “Jolien is zeker één van de redenen waarom ik bij AG wil blijven. Ik vind het heel goed hoe zij alles aanpakt, en ook de sfeer is top.”

