België tennist tegen Nederland, Brazilië en Italië in Daviscup: "We gaan vechten als leeuwen"

Het Belgische mannenteam speelt deze week de groepsfase van de Daviscup. "Nederland en Italië zijn de favorieten in onze poule, maar wij zullen er alles aan doen", blikt kapitein Steve Darcis vooruit.

De Belgische tennisselectie is naar de Italiaanse stad Bologna afgezakt voor de groepsfase van de Daviscup. Italië, Nederland en Brazilië staan de komende dagen aan de andere kant van het net, de beste twee landen plaatsen zich voor de Finals in november.

"Op papier zijn we zeker niet de favoriet", stelt kapitein Steve Darcis, "maar we zijn hier met een mooie ploeg. We hebben een goeie mix tussen ervaren en jonge spelers."

België treedt in Bologna aan met Zizou Bergs (ATP-72), Raphaël Collignon (ATP-194), Alexander Blockx (ATP-253) en de dubbelspelers Sander Gillé en Joran Vliegen.

"Nederland en Italië zijn de favorieten in deze groep", zegt Darcis, "maar we gaan vechten als leeuwen."

"Ik weet niet of de wedstrijd van dinsdag tegen Nederland de belangrijkste wordt. Alle wedstrijden zullen belangrijk zijn, want een punt meer of minder kan het verschil maken."

"Tegen Brazilië mogen we niks laten liggen. Italië wordt moeilijk, zelfs zonder Sinner en Musetti", beseft de kapitein.