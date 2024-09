Nog geen Daviscup-kwartfinale voor België: Italië te sterk in tweede groepsduel

België heeft vrijdag geen tweede zege kunnen pakken in de Daviscup. De jonge Alexander Blockx verloor nipt van voormalig grandslamfinalist Matteo Berrettini, waarop Zizou Bergs de orde herstelde tegen Flavio Cobolli. In het beslissende dubbelspel moesten Sander Gillé en Joran Vliegen na twee felbevochten sets het hoofd buigen. Zo wordt het derde groepsduel tegen Brazilië morgen bepalend.

Het was de 19-jarige Alexander Blockx (ATP-253) die in het hol van de leeuw het duel mocht openen tegen voormalig grandslamfinalist Matteo Berrettini (ATP-43). Maar Blockx toonde zich in Bologna niet onder de indruk van de omstandigheden.

Daarna was het aan de Belgische nummer één om de scheve situatie recht te zetten. Zizou Bergs trof met Flavio Cobolli wel een lastige klant: de nummer 32 van de wereld had hem in de 2e ronde van de US Open nog verslagen.

Maar een geconcentreerde en secuur spelende Bergs sloeg ondanks een vroege achterstand niet in paniek. Hij had nog een versnelling achter de hand en dat tempo kon de Italiaan niet aan. Met 5 games op een rij ging het naar 6-3 en setwinst.



Bergs had de bovenhand, maar kon in het begin van set 2 zijn breakkansen niet benutten. Cobolli danste de hele set op een slappe koord en overleefde uiteindelijk dankzij een tiebreak.



In de derde set had Bergs er genoeg van: met dominant tennis liet hij Cobolli geen enkele kans meer. In een mum van tijd toverde onze landgenoot een 6-0 op het bord, goed voor zijn tweede zege in deze Daviscup.