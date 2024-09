Kleine meisjes worden groot: 15 jaar na iconische foto's staat Kim Clijsters weer met dochter Jada op US Open-court

Vijftien jaar geleden nadat de kleine Jada de harten van de tennisfans veroverd had na de overwinning van haar mama hebben Kim Clijsters en haar dochter opnieuw present getekend op Centre Court van de US Open. De drievoudige winnares in New York en haar dochter waren er zaterdag bij voor de vrouwenfinale op Flushing Meadows.

Het waren beelden die destijds in 2009 de wereld rondgingen: een piepjonge Jada Lynch, toen 1,5 jaar, die zich kostelijk amuseerde op Centre Court van de US Open, net na de overwinning van haar mama.

Voor Kim Clijsters was het destijds haar 2e US Open-triomf, haar eerste nadat ze bevallen was van een dochter. Een jaar later zou ze het Grand Slam-toernooi nog eens voor een derde keer winnen.

Zaterdagavond gingen Clijsters en dochter Jada - 15 jaar na datum - nog eens samen op de foto op Centre Court, vlak voor de finale bij de vrouwen.

De nu 16-jarige Jada timmert intussen flink aan haar eigen sportcarrière. Ze wil niet in de voetsporen treden van haar moeder, wel van haar vader en ex-profbasketballer Brian. Afgelopen zomer speelde Jada Lynch met de U16 Belgian Cats op het EK, waar België 5e werd.

Het gezin Lynch-Clijsters verhuisde enkele jaren geleden van België naar New Jersey in de VS.