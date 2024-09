Geen sprookje met happy end voor Jessica Pegula in "haar" New York: Aryna Sabalenka triomfeert op US Open

Aryna Sabalenka heeft na 2x de Australian Open nu ook de US Open op haar palmares gezet. In de finale versloeg de Wit-Russische zaterdag de chouchou van de Amerikanen, thuisspeelster Jessica Pegula.

Heel wat schoon volk was afgezakt naar Flushing Meadows voor de finale van de US Open bij de vrouwen. Niet alleen Kim Clijsters en dochter Jada tekenden present (zie onderaan dit artikel), ook NBA-ster Stephen Curry, F1-rijder Lewis Hamilton en atleet Noah Lyles waren er zaterdag bij in New York.

Voor de New Yorkse Jessica Pegula was het haar allereerste Grand Slam-finale. De 30-jarige Amerikaanse was voor de US Open nog nooit voorbij de kwartfinales geraakt op een grandslamtoernooi, maar met die vloek had ze eerder deze week komaf gemaakt door Iga Swiatek te verslaan.

In een volgelopen Arthur Ashe Stadium - met gesloten dak door de regenval - had Pegula weinig verrassend de volle steun van het publiek, maar Aryna Sabalenka, die vorig jaar de finale verloor in New York en het toen nog lastig had met de thuisfans, was dit keer niet onder de indruk van de omstandigheden.

Met haar gekende mokerslagen nam ze het heft in handen en snelde ze naar een 5-2-voorsprong. Pegula knokte zich wel weer in de set en slaagde er zelfs in 4 setpunten te neutraliseren, maar bij de 5e kans liet Sabalenka het niet meer liggen.

Pegula had even de tijd nodig om te bekomen van die tik. Sabalenka flirtte in set 2 met een 4-0-bonus, maar kon het breakpunt niet verzilveren en daarmee leek de 2e set helemaal te kantelen. Pegula won plots 5 games op rij, tot Sabalenka zich net op tijd herpakte.



De nummer 2 van de wereld won op haar beurt 4 spelletjes op een rij en mepte zichzelf zo naar een eerste titel op de US Open. Sabalenka telt nu drie Grand Slam-titels. In 2023 en 2024 won ze ook al de US Open.