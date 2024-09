Geen plaats voor Joris De Loore in Daviscup-selectie

Joris De Loore (ATP 211) maakt geen deel uit van de definitieve vijfkoppige Belgische selectie voor de groepsfase van de Davis Cup Finals in het Italiaanse Bologna. Zizou Bergs (ATP 80), Raphaël Collignon (ATP 199), de beloftevolle Alexander Blockx (ATP 262), en de dubbelspelers Sander Gillé en Joran Vliegen (allebei ATP 35 dubbel) zullen de Belgische kleuren verdedigen in Italië. David Goffin is er niet bij omdat zijn vrouw op bevallen staat.

"Joris (De Loore), Raphaël (Collignon) en Alexander (Blockx) zitten min of meer op hetzelfde niveau, maar ik moest twee van deze drie spelers kiezen", vertelt kapitein Steve Darcis.

"Gezien de resultaten van de laatste weken was Raphaël de meest voor de hand liggende keuze. Joris is nog steeds niet 100% fit door een blessure aan zijn schouder, dus heb ik voor Alexander gekozen omdat ik drie enkelspelers in topvorm wilde hebben."

"Ik wil ook verduidelijken dat alle spelers alles hebben gegeven sinds we in Bologna zijn en ik weet zeker dat ze allemaal klaar zijn voor de belangrijke wedstrijden die we vanaf dinsdag gaan spelen."

De Belgische tennismannen treffen in Bologna achtereenvolgens Nederland (10 september), Italië (13 september) en Brazilië (14 september). De beste twee landen plaatsen zich voor de Davis Cup Finals in Malaga, in november.