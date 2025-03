Ysaline Bonaventure zet een punt achter haar tenniscarrière: "Te veel last van fysieke kwalen"

Na enkele woelige jaren heeft Ysaline Bonaventure (30) woensdag het einde van haar tenniscarrière aangekondigd. De Waalse, die in 2023 met de 81e plaats haar hoogste ranking ooit bereikte, sukkelde al even met aanslepende knieblessures. "Ik had te veel pijn om naar behoren te presteren", vertelde ze bij RTL Info.

Onlangs stond Ysaline Bonaventure (WTA-1098) nog op het toptoernooi van Miami. Daar mocht ze haar kans wagen in de kwalificaties en won ze ook de eerste ronde tegen de Amerikaanse Chirico (WTA-164).

Een dag later ging ze kopje-onder tegen de Italiaanse Stefanini (WTA-146). Dat blijkt nu haar laatste avontuur te zijn geweest. "Mijn laatste toernooi was in Miami", bevestigde ze woensdagavond bij RTL Info.

"Ik had te veel last van fysieke kwalen. Mijn knie deed te veel pijn. Daardoor kon ik de afgelopen twee jaar niet naar behoren presteren. De beslissing werd voor mij genomen toen de chirurg me vertelde dat het fysiek een moeilijk verhaal zou worden."

Bonaventure kampte de laatste jaren niet enkel met fysieke, maar ook met mentale moeilijkheden. "Toen ik eind 2022 de top 100 binnendrong, belandde ik in een mentaal dal."

"Ik had zoveel verwachtingen dat ik me afvroeg of dit echt was waar ik al die jaren voor had gewerkt. Ik dacht dat mijn leven zou veranderen, maar de druk en de verwachtingen werden nog groter."

Na een tijdelijke onderbreking eind 2023, miste Bonaventure "de adrenaline". "Ik voelde dat ik nog niet klaar was met tennis." Ondanks haar beschermde ranking heeft ze vanaf juni 2023 tot nu slechts twee wedstrijden kunnen winnen.

Nu gaat de focus op haar carrière als coach, waar ze met Marie Benoit al deels aan gestart is.