"Alleen maar respect en bewondering": turntoppers Nina Derwael en Lisa Vaelen staan voor rentree na seizoen vol blessureleed

do 27 maart 2025 09:34

België begint vrijdag met een grote delegatie van 19 gymnasten aan de DTB Pokal, een grote internationale wedstrijd in Stuttgart. Belangrijkste blikvangers daarbij: Nina Derwael en Lisa Vaelen, die na een pechjaar opnieuw vol ambitie mogen uitkijken naar een nieuw seizoen: "Een talent als Lisa hebben we nodig naast Nina."

De DTB Pokal in Stuttgart is voor Nina Derwael de eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen afgelopen zomer. Na een race tegen de klok om fit te geraken na een schouderoperatie, viel de leading lady van het Belgische turnen op de Olympische Spelen van Parijs net naast het podium aan de brug met ongelijke leggers.

"Ik ben heel benieuwd om te zien of ze klaar is voor die eerste wedstrijd", vertelt turncommentatrice Inge Van Meensel. "Ze heeft nul wedstrijdritme, maar we weten dat dat bij Nina heel snel opbouwt."



Derwael zal in Duitsland haar favoriete onderdeel, de brug, en de balk turnen. "Ik hoor alleen maar goede geluiden over haar training. Dus ik ben heel benieuwd."

Het is onbegrijpelijk dat er nog geen hoofdcoach is, maar op de een of andere manier lijkt het te werken. Inge Van Meensel

Nina Derwael zal ook meteen haar verantwoordelijkheid moeten nemen om de andere meisjes te ondersteunen. Na het afzwaaien van Ulla en Dieter Koch, na de Olympische Spelen, zit de Belgische turnfederatie nog steeds zonder hoofdcoach.

"Onbegrijpelijk", vindt Van Meensel. "Gelukkig is de rust wel teruggekeerd binnen de selectie, want na de Spelen heerste er echt onrust en chaos."



"Momenteel houdt de Nederlander Edwin Zegers zich bezig met de jonge meisjes, terwijl jurylid Valerie Van Cauwenberghe de senioren begeleidt." "Het is een bizarre situatie, maar op de een of andere manier lijkt het wel te werken. Ze gaan het op deze manier aanpakken in Stuttgart en op het EK in Leipzig in mei."

Vaelen, en weer opstaan

Naast Derwael keert ook Lisa Vaelen terug bij de Belgische ploeg. Dat na meer dan een jaar zonder competitie. "Nog meer dan de terugkeer van Derwael, kijk ik uit naar de terugkeer van Vaelen", klinkt het bij Inge Van Meensel.



Haar laatste wedstrijd was het EK in Antalya in 2023, waar Vaelen brons pakte op de sprong. Nadien weerhielden gezondheidsproblemen de 20-jarige om terug te keren naar de turnmat.

Na een bronzen medaille op het EK in 2023 begon een lange lijdensweg voor Lisa Vaelen.

"Het was een echte lijdensweg. Ze heeft het WK in Antwerpen in 2023 gemist door klierkoorts, en daarna ging het van kwaad naar erger", schetst Van Meensel het pechjaar van Vaelen.



"Het was heel zwaar, maar chapeau voor Lisa. Zij heeft nooit opgegeven, terwijl het op bepaalde momenten heel moeilijk was voor haar. Ze is blijven doorgaan, en is er nu stilaan bovenop aan het geraken."



Voor Vaelen geldt in Stuttgart meer dan ooit dat deelnemen belangrijker is dan winnen. "Ze zal zeker nog niet haar beste oefeningen turnen. Simpelweg omdat ze eerst opnieuw moet wennen aan de stress van een wedstrijd. Opnieuw genieten van de competitie staat momenteel voorop."

Voor zoveel moed en doorzettingsvermogen, kan je alleen maar respect en bewondering hebben. Inge Van Meensel