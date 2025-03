VIDEO - Geen declassering, wel een gele kaart voor Jonathan Milan na kopstoot in sprintvoorbereiding

Jonathan Milan behoudt zijn 2e plaats in de Classic Brugge-De Panne, maar de Italiaan van Lidl-Trek is wel op de vingers getikt door de wedstrijdjury. Milan deelde op anderhalve kilomter van de finish een kopstoot uit en werd door de VAR bestraft met een gele kaart. Zijn resultaat werd niet geschrapt, omdat het manoeuvre niet tijdens de sprint zelf was gebeurd.