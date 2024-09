Kim Clijsters zwaait tenniscommentator Dirk Gerlo uit: "Nog niet klaar om je stem te missen"

Grand slams, EK’s, WK’s ... Dirk Gerlo maakte het allemaal van dichtbij mee. Na bijna 40 jaar als sportcommentator mag hij nu genieten van welverdiend pensioen.

Onder meer het tennis lag Gerlo nauw aan het hart. Hij was erbij toen Justine Henin en Kim Clijsters de tennistop bestormden, en bouwde zo een goede band op met de Belgische tennisiconen.

Clijsters sprak dan ook mooie woorden over de tenniscommentator. "Ik heb zoveel leuke herinneringen aan onze samenwerking", vertelt ze. "We hebben vaak genoeg de slappe lach gehad."

"Als de microfoon uitstond, had je altijd wel leuk advies of was je de eerste om me op te peppen als ik verloren had."

"Bedankt om al die jaren professioneel, correct, eerlijk en respectvol te zijn. Ik ben nog niet klaar om je stem te missen op de radio."

De complimenten lieten Gerlo gisteren sprakeloos achter. "Ik heb nooit een gebrek aan woorden gehad, maar dit overvalt me wel. Ik wil niet emotioneel worden, maar die woorden doen deugd."