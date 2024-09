Uitblinker De Bruyne deelt tactische les na zege tegen Israël: "Dat moment deed de match kantelen"

vr 6 september 2024 23:28

Aanvoerder Kevin De Bruyne nam de Rode Duivels vrijdagavond bij de hand in de Nations League. Met twee doelpunten had hij een groot aandeel in de zege tegen Israël, al kwamen de Belgen pas na de rust écht op toerental. "Nee, het was geen kwestie van geduld", ging De Bruyne na de wedstrijd in op de tactische aanpak.

De Rode Duivels hadden het voor de pauze niet onder de markt tegen Israël, maar Kevin De Bruyne brak in minuut 21 wel de ban voor onze landgenoten. "De eerste helft was moeilijk", was De Bruyne na de match eerlijk. "We zijn moeilijk omgegaan met hun verdedigend systeem. Ze speelden 5-4-1 en man-tegen-man op mij. We vonden niet de juiste combinaties", legde hij uit. "In de tweede helft waren we geduldiger en hebben we wel de juiste spelers op de juiste plaats gevonden. Dan kwamen er meer mogelijkheden."

De bal rond hun verdediging spelen zoals in het handbal, dat haalt niets uit. We moesten de juiste spelers vinden in de ruimtes die er kwamen. Kevin De Bruyne

"Of het een kwestie van geduld is? Nee, het gaat erom de pressing van Israël te doorzien", ging De Bruyne verder met zijn tactische les.

"De bal rond hun verdediging spelen zoals in het handbal, dat haalt niets uit. We moesten de juiste spelers vinden in de ruimtes die er kwamen. Dan lijkt ook alles sneller te gaan, dat helpt het tempo aan de bal vooruit."

De snelle goal van Tielemans na de rust deed de wedstrijd kantelen, stelde ook de aanvoerder vast. "Daardoor ging Israël meer in zone spelen, maar dat zorgde ervoor dat wij meer 1-tegen-1 kwamen."

"Zo konden onze wingers meer hun ding doen, en kwamen Youri, Arne en ik meer in stelling om te schieten. Dan kregen we een andere wedstrijd."

Druk bij Frankrijk

Loïs Openda toonde zich bedrijvig als vervanger van Romelu Lukaku, maar de spits kon wel opnieuw niet scoren. Zelfs van op elf meter lukte het niet.

"Of er nu oplapwerk nodig is bij hem? Dat denk ik niet. Loïs nam verantwoordelijkheid. Mensen missen penalty's, dat gebeurt. Het was goed geweest voor hem als hij had kunnen scoren, maar die goals komen wel."

Maandag volgt tegen Frankrijk al een volgende wedstrijd. Door de zege van Italië tegen de vicewereldkampioen ligt de poule van de Belgen nu helemaal open. Maakt dat de volgende wedstrijd extra belangrijk? "Als je zes groepswedstrijden speelt, dan is elke match belangrijk", aldus De Bruyne. "We hebben maar twee dagen om te rusten en ons klaar te maken. Maar de druk zal bij hen liggen nu."

Of Pep blij zou zijn dat ik 90 minuten speelde? Ach, zolang ik mij goed voel, is het oké en is het aan de bondscoach om te kiezen. Kevin De Bruyne

De Bruyne maakte vrijdag de 90 minuten vol. Zou Manchester City-coach Pep Guardiola het graag zien gebeuren? "Dat moet je aan hem vragen", lachte KDB.

"Ach, zolang ik mij goed voel, is het oké en is het aan de bondscoach om te kiezen. Na Frankrijk heb ik gelukkig zes dagen tijd voor de volgend match met City."

