Tweede keer GOUD voor Maxime Carabin! Hij schiet nu ook raak op de 100 meter: "Alles wat nog ontbrak, heb ik afgevinkt"

De prijzenkast van Maxime Carabin blinkt nog wat harder. Onze landgenoot heeft zich deze voormiddag voor de tweede keer in een week tijd tot paralympisch kampioen gekroond. Eerder deed hij dat al op de 400 meter, nu toonde Carabin zich in de T52-klasse ook de snelste op de 100 meter.

Duidelijk, want ook vandaag walste hij de concurrentie plat. Na een moeilijke start remonteerde hij alles en iedereen tussen meters 30 en 70. Met een duidelijke marge van 57 honderdsten kwam zijn gouden plak nooit meer in gevaar.

Carabin had de paralympische titel op de 400 meter vorige week vrijdag al op zak gestoken en waarschuwde de concurrentie gisteren nog eens met een paralympisch record in de reeksen van de 100 meter.

Enkele seconden later was de buit gelukkig wel binnen. "Wat telde, was deze medaille. Ik ben dus heel fier. De chrono maakte me ook niet echt uit, ik moest gewoon als eerste over de streep komen. Al weet ik dat ik mijn tijd nog naar beneden kan krijgen."

"Maar mijn sterkte is niet mijn start, wel mijn acceleratie. Eens ik versnel, is het afgelopen. Dat heb ik vandaag weer bewezen. Ik weet waaraan ik in de toekomst moet werken en zal dat zeker ook doen."

Dit is ook een mooie manier om te tonen dat ik niet bij de pakken ben blijven zitten na wat 5 jaar geleden is gebeurd.

Dit is ook een mooie manier om te tonen dat ik niet bij de pakken ben blijven zitten na wat 5 jaar geleden is gebeurd.

Ondanks de druk en het volle stadion, mocht Carabin toch weer twee zaken schrappen op zijn bucketlist.

"Voor de Spelen kon ik eigenlijk niets nieuws meer bereiken. Het wereldrecord en het Europese record had ik al."

"De dingen die nog ontbraken - de gouden medaille en het paralympische record - kon ik nu ook allebei afvinken."

De bucketlist kan dus weer in de kast, het is nu vooral tijd om te genieten. "Na 4 jaar werk is het geweldig om dit te kunnen vieren. Met de familie, met Team Belgium, met iedereen die wil."

"Dit is ook een mooie manier om te tonen dat ik niet bij de pakken ben blijven zitten na wat 5 jaar geleden is gebeurd (tijdens een handbalwedstrijd verloor hij het gevoel in zijn benen, red.). Dit was een mooie revanche."

En tegelijk een levensles voor de jeugd. "Het is een bewijs voor alle jongeren dat je met hard werk ergens kunt geraken. Dit was een droom en die ging vandaag in vervulling."