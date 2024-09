Belgische rolstoelsprinters schitteren op de 100 meter: Maxime Carabin knalt naar GOUD, Peter Genyn verovert ZILVER

Spanning stijgt voor Genyn en Habsch

Het is bijna zover voor Peter Genyn en Roger Habsch. Om 21.09 uur komen zij in actie in de finale van de 100 meter in de T51-klasse.



Genyn gaat in het Stade de France op zoek naar een derde paralympische titel op een rij op de 100 meter. Afgelopen dinsdag pakte hij al brons op de 200 meter.



Habsch is regerend wereldkampioen en wereldrecordhouder, zowel op de 100 als de 200 meter. Maar in topvorm is hij jammer genoeg niet. Op de 200 meter werd hij pas vijfde, de Luikenaar sukkelt nog steeds met de naweeën van een coronabesmetting.