Van finaliste in Belgium's got Talent naar koningin van de Belgische G-atletiek: het verhaal van Léa Bayekula

Zonder een woord te zeggen voorbij de Belgische pers in de mixed zone, te teleurgesteld om te reageren. Afgelopen zondag wees niks erop dat Léa Bayekula aan de vooravond stond van onvergetelijke Paralympische Spelen.

In de finale van de 800 meter zakte ze in de slotmeters nog terug van de eerste naar de vijfde plek. In een persoonlijk record, maar dat was slechts een doekje voor het bloeden. Het zegt alles over de winnaarsmentaliteit van Bayekula.

De ontgoocheling op haar openingsnummer gaf alleen maar extra zuurstof om drie dagen later te schitteren op de 100 meter. En schitteren deed ze. Met een straffe versnelling in de slotmeters snelde ze naar goud, haar eerste medaille op de Paralympische Spelen.

Een kunstje dat ze daags nadien nog eens herhaalde op haar sterkste nummer, de 400 meter. Als wereldrecordhoudster, want in juni was ze met 50"91 als eerste atlete ooit in haar klasse onder de 51 seconden gedoken.

2024 is zo een onwaarschijnlijk grand cru-jaar voor Bayekula.