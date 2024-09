Opnieuw GOUD voor Léa Bayekula! Na de 100 meter ook de snelste op de 400 meter: "2 medailles in 24 uur, dit is buitengewoon"

do 5 september 2024 19:54

De koningin van de sprintnummers in de T54-klasse in Parijs is een Belgische. Léa Bayekula heeft na de paralympische titel op de 100 meter nu ook goud gegrepen op de 400 meter. De wereldrecordhoudster demonstreerde in de finale, al kwam de Zwitserse Schär in het slot nog dichtbij.

Léa Bayekula is in haar T54-klasse niet te houden. Na haar gouden medaille op de 100 meter gisteren, heeft de Brusselse vandaag ook de 400 meter naar haar hand gezet. Bayekula degradeerde de tegenstand deze ochtend al tijdens de reeksen en dat bleek in zekere mate een voorbode voor de finale. De start van onze landgenote was nochtans niet super, maar nog voor halfweg waren alle concurrentes al opgerold. Bayekula leek opnieuw met de vingers in de neus naar winst te snellen. In de laatste rechte lijn kwam de Zwitserse Manuela Schär wel nog gevaarlijk opzetten. Haar remonte kwam uiteindelijk te laat, Bayekula haalde het in een tijd van 53"05. Amper 9 honderdsten later klokte Schär af voor zilver, de Chinese Zhou ging met brons aan de haal. Voor Bayekula is het de tweede gouden medaille in evenveel dagen, voor ons land is het al het tiende stuk eremetaal op de Spelen in Parijs.

"Het publiek heeft me vooruit geschreeuwd"

Na haar winst op de 100 meter zat de focus bij Léa Bayekula al meteen bij haar finale op de 400 meter. In die mate zelfs dat ze niet volop leek te kunnen genieten van haar gouden plak. Na haar winst op de 400 meter was de ontlading er wél. "Ik voel me geweldig. De piste was fantastisch, het bolde echt goed. Het publiek heeft me ook vooruit geschreeuwd. Dat gaf me eigenlijk een gerust gevoel tijdens mijn wedstrijd."

Het is een mix van emoties. Ik moet alles nog even laten bezinken. Léa Bayekula