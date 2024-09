Gestrand in de laatste rechte lijn: Léa Bayekula zakt van plek 1 naar 5 in spannend slot van 800 meter

Léa Bayekula heeft net naast een medaille gegrepen op de 800 meter in de categorie T54. Onze landgenote, die uitblinkt in de kortere afstanden, leidde de wedstrijd vanuit de start. Pas in de laatste rechte lijn ging het mis. De Zwitserse Schär passeerde als een komeet en ook drie andere vrouwen gingen nog voorbij Bayekula.